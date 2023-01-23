『【新品未使用】ヘレンカミンスキー ラフィア バッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月10日 19時 43分に出品され04月10日 19時 43分に終了予定です。即決価格は21,420円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



ヘレンカミンスキーのラフィアバッグの出品です。



お色はブラック、素材はレザーとラフィア100％になります。現在は完売されている商品です。購入して満足してしまい、クローゼットに保管しておりました。必要の方がいらっしゃいましたらお譲り致します。レザーとラフィアを組み合わせた小ぶりな素敵なバッグで、カジュアルになり過ぎずワンピースにもよく合います。ショルダーストラップは調節可能ですので、小柄な方も大丈夫です。



【サイズ】

縦：24cm (持ち手含む)、18cm (持ち手含まず)

横：24cm (上部)、20cm (下部)

マチ：8.5cm



付属品: ショルダーストラップ、保存袋、ケアカード



※お写真1-2枚目は現在販売されている類似商品です。3枚目以降が実物商品になります。



出品迷ってますので、希望金額で売れなければ頃合いをみて取り下げる予定です。



どうぞよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヘレンカミンスキー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【新品未使用】ヘレンカミンスキー ラフィア バッグ