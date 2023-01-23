『ebs ヒッププロテクトロングXRD レディース M【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 22時 43分に出品され04月21日 22時 43分に終了予定です。即決価格は12,349円に設定されています。現在984件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下げ不可になります。



サイズ感が合わないためお譲りします。

汚れ等なく美品になります。



中古品、自宅保管ということをご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。



ebs mountain furniture

HIP PROTECT LONG XRD®



『XRD®』を搭載、尾骶骨部に硬質シェル（PE板）を採用したロングパンツタイプ

• レギュラーシルエットのパンツ対応（REGULAR FIT)

• 中心部はPE板+XRD®を内蔵した4層28mmパッドを配置。

• 左右にはXRD®を使用した2層20mmパッドを6個配置。

• 膝はXRD®を使用した立体型2層15mmパッドを配置。

• サイド部は2層14mmのパッドを10個配置。

• 足首までのロングタイプ。

• パッドは全て着脱可能。

• フィット感のよいストレッチ素材。

• ウエストドローコード付き。



サイズ G-M

※女性用のMサイズ



スノーボード

プロテクター

クッション 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: イービーエス