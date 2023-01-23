『TATRAS(タトラス) ACRIONE ダウン コート 新品未使用【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 17時 35分に出品され04月02日 17時 35分に終了予定です。即決価格は24,200円に設定されています。現在338件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 購入してから自宅で試着のみの新品未使用品です。

着用する機会がないため出品します。

付属のハンガーとガーメントケースもお付けします。



着丈：約 100.5cm

袖丈：約 65cm

身幅：約 60cm

肩幅：約 45cm



商品説明

TATRAS(タトラス) ACRIONE・TATRASオリジナルの新素材ナイロンを使用。透湿防水、撥水、軽量と機能性が充実・ダウン量も通常よりマイナス50%にすることで、長い期間ご着用頂け、折り畳めば小さくなるので、持ち運びも便利に・表にダウンステッチを入れないことで、スポーティー且軽やかな印象に



メーカー品番:MTA20S4649【TATRAS/タトラス】



TATRASは2006A/Wよりスタートしたイタリア発のアウトフィットレーベルです。特にドレッシーダウンと称される美しいラインのダウンジャケットが特徴的。暖かい空気をためる目の細かな最高級のホワイトグースを使い、保温性を保ちながら軽さも持ち合わせ、従来のダウンにありがちな過ぎたボリュームが出ないスマートなラインを実現し、非常にファッション性の高いアイテムを作り上げます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TATRAS(タトラス)

ACRIONE

ダウン コート 新品未使用