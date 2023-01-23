『【新品同様】PYRENEX ピレネックス サンテミリオンジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 00時 33分に出品され03月06日 00時 33分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



PYRENEX ピレネックス

SAINT EMILION JACKET サンテミリオンジャケット

ダウンジャケット

色:ネイビー

サイズ:S

平置き：着丈57㎝身幅43㎝袖丈60㎝

色:ネイビー

定価39,600円



ほとんど着ておりません。新品同様

クローゼット整理のために出品いたします。

あくまでも中古品となりますので、ご理解のある方のみご購入下さい。



他でも出品している為、急遽出品を取りやめる場合があります。



#インナーダウン

【商品説明】

表地には非常に軽量でソフトな風合いのナイロンタフタ素材を使用し、ピレネックス自慢のフランス産の上質なダックダウンをふんだんに充填したサンテミリオンジャケット。

驚異的な軽さでありながら、十分にアウター・ジャケットとしての保温性も確保しています。

本体の軽量化だけでなく、着用したときの軽さと着脱のしやすさも考慮して、プラスティック製スナップボタンを採用しました。タートルネックやモックネック、パーカーなどと重ね着をしたときにも収まりが良いラウンドネックで仕上げています。

少しオーバーサイズに着用してもバランスが良いサイズ感も大きな魅力です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ピレネックス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品同様】PYRENEX

ピレネックス

サンテミリオンジャケット