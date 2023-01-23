『トゥモローランド TOMORROWLAND メンズ ステンカラーコート S 黒【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 12時 55分に出品され03月11日 12時 55分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前にトゥモローランドの店舗で、50,000円ほどで購入しました、メンズのステンカラーコートになります。





サイズ 44 Sサイズ相当

カラー ブラック 黒

着丈 約80㎝

身幅 約50㎝

ゆき丈 約85〜86㎝

ライナー付き(取り外し可能)



表はやや光沢と張りのある艶やかな生地で、大人の男性にぴったりな上品かつ上質なコートです。



内側の千鳥柄のライナーはボタンで取り外しができ、またウール素材で暖かく、体温調節にも効果的かと思います。



身長170㎝64キロ、普段Mサイズの者がスーツのジャケットの上から着用しておりました。

Sサイズですが、そこまでタイトな作りではないように感じます。



何着かあるコートのうちの1着で、ヘビーローテーションではありませんでした。

多少の使用感はあるものの、傷やホツレ等は見当たらず、主観ではありますが美品の部類かと思います。



お仕事用やフォーマルなシーンにも、また綺麗めにもカジュアルにもお使い頂ける、定番のブラックカラーです。



発送時は少しコンパクトに畳ませて頂くかもしれませんが、ご容赦くださいませ。



個人の私物、中古品にご理解頂ける方、宜しくお願い致します。



その他にも、メンズ少々、レディース、子供服なども出品しています。

宜しければご覧くださいませ。





ライナー···ライナー取外し可

季節感···春、秋、冬

素材···ポリエステル、ナイロン、ウール

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

フード···フードなし



#TOMORROWLAND

#冠婚葬祭

#ウールステンカラーコート

#アウター

#ジャンパー

#ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: トゥモローランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ トゥモローランド

TOMORROWLAND

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ステンカラーコート

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黒