『スワロフスキー 貴重 ハローキティ フォトフレーム 写真立 キティちゃん キティ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 11時 01分に出品され03月25日 11時 01分に終了予定です。即決価格は9,359円に設定されています。現在132件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧下さりありがとうございます✨





出会いと別れの季節ですね



スワロフスキーが散りばめられたフォトフレーム

大切なお写真にいかがでしょうか



鏡面の様に綺麗です

素材はシルバーではないのでお取り扱いしやすいと思います



102☓152㍉サイズ収納可記載



購入時からお箱に入れて保管

とても優しい乱反射が素敵です

タグは3枚そのままお付けします

箱から出したりはしてませんでしたが初期の小さなスレがよ〜く見るとわかります

（画像に出来なかったです）

お箱も綺麗ですが素人保管です

御理解のある方のご検討よろしくお願いいたします



しっかり衝撃吸収材を利用してゆうパケットプラスでお届けします（らくらくメルカリ便ご希望でしたら教えて下さいませ）



ご検討よろしくお願いいたします✨





タイプ...アルバムフレーム

テイスト...アンティーク・クラシック, エレガント, レトロ・ミッドセンチュリー, 姫系・フェミニン・ロマンチック, その他

#HALLOKITTY

グッズ種類...その他

タイプ...その他

主な素材...その他

テイスト...エレガント

テイスト...エレガント, 姫系・フェミニン・ロマンチック



テイスト...姫系・フェミニン・ロマンチック 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>フォトフレーム 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: サンリオ