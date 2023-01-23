『I NEED MORE SHOES harukaデザインPコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 16時 21分に出品され03月30日 16時 21分に終了予定です。即決価格は10,900円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 WOOL DOUBLE FACE P COAT Pコート

エクリュ

サイズ:36



試着のみの美品です。

タグなど処分してしまいました。



¥25.300-で購入

完売商品です。



お探しの方いかがでしょうか？







【高品質な素材】

このコートは100%ウールで作られており、保温性に優れています。ダブルフェイスなので軽くてとても暖かいです。



【スタイリッシュなデザイン】

ダブルブレストのスタイルが特徴で、オーバーサイズのシルエットがトレンド感を演出します。カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



【実用的なディテール】

サイドポケットが付いており、実用性も兼ね備えています。シンプルながらも洗練されたデザインで、さまざまなコーディネートに合わせやすいアイテムです。



- 素材: 100% ウール

- デザイン: ダブルフェイス

- カラー: ホワイト

- スタイル: ダブルブレスト

- シルエット: オーバーサイズ

- ディテール: サイドポケット



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE

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harukaデザインPコート