『[ak] BURTON ダウンジャケット XS イエロー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 03時 01分に出品され03月13日 03時 01分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Burtonのinsulatedジャケットです。約2年前に購入しましたが、他の服もあるためほとんど着ていません。定価は2万7千円でした。サイズはXSですが、日本のSサイズに相当します。私の身長は173cm、体重は70kgで、着用するとちょうど良い感じです。





- 色: イエロー

- 素材: ダウンジャケット

- サイズ: XS

- ブランド: [ak] BURTON

- デザイン: キルティング



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: バートン

カテゴリ ファッション

メンズ

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