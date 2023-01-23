『新品 Xiaomi Redmi Note 10T SIMフリー レイクブルー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 22時 36分に出品され04月15日 22時 36分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在239件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 Xiaomi Redmi Note 10T SIMフリー レイクブルー



SIMフリー、色は レイクブルー、新品・未使用・未開封です。

2024年3月に一括購入したもので残債はありません。

付属品は写真のものが全てです。

本商品はお値引きしておりません。



画面サイズ：約6.5インチ

サイズ(幅×高さ×厚さ)：約76(W)x163(H)x9(D) (mm)

重さ：198g



メモリ：RAM 4GB／ROM 64GB

バッテリー：5,000mAh

メインカメラ：5000万画素



おサイフケータイ：対応

生体認証：指紋認証／顔認証

対応SIM：nanoSIM／eSIM



５Ｇ：対応

防水・防塵：IPX8／IP6X





スマートフォン スマホ 携帯 シャオミ デュアルSIM 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シャオミ