『【希少】Halys PCU Level7【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 15時 44分に出品され04月25日 15時 44分に終了予定です。即決価格は23,400円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 米軍特殊部隊に供給されたPCU level7。

間違いなく近代ミリタリー の最高傑作です。



肩幅:61cm

身幅:76cm

着丈(前):60cm

着丈(後):82cm

※着丈は襟下より計測

素人採寸である事をご留意下さい。



こちらのモデルは前着丈が意外と短い為、大きいサイズでもカッコよく着れます。

当方身長171cmでしたが違和感なく着用していました。

特筆すべき点として、宿命である肘部分のコーティングの状態が非常に良いです。

ここまで綺麗な物は中々出ません。

フード欠損の為少しお安くお出しします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少】Halys

PCU

Level7