『マージナルグラマー ロングコート ウール ブラウン 裏地キルティング Mサイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 15時 00分に出品され04月20日 15時 00分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在989件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|M
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¥ 24480
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落札価格4400000円
989 入札履歴
終了
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