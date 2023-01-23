『マージナルグラマー ロングコート ウール ブラウン 裏地キルティング Mサイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 15時 00分に出品され04月20日 15時 00分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在989件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品】 マージナルグラマー ロングコート ファー付き ウール ブラウン 裏地キルティング Mサイズ レディース ジャケット アウター



【サイズ】

肩幅：42cm

着丈：106㎝

身幅：45㎝

袖丈：58㎝



（素人採寸です。多少誤差はご容赦ください。）





◆購入元◆



ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品



全て鑑定済み商品です



【状態】

外観及び内側ともに使用感は多少ございますが、まだまだ余裕を持ってお使いいただける商品となります✨ ベルト紐欠品のため、ご了承下さい。



詳細はお写真にてご確認くださいませ。



その他日常の使用に際する大きく目立つ難はありません。

自宅保管品のため、完璧品をお求めの神経質な方のご購入はご遠慮下さい。

細かい方や、神経質な方、中古商品に慣れてらっしゃらない方はお控え下さいませ。





御覧頂きまして誠にありがとうございます。

下記の注意点をお読み頂ければ幸いです。



◆お写真に写っている箱は撮影用小物となりますので付属致しません。ご了承ください。



◆正規品のみの出品になりますのでご安心くださいませ。



◆主に中古品をメインの出品になる為、状態相違等が生じる場合がある事ご理解くださいませ。



◆良く検討頂いた上でご購入頂き、ご購入後のキャンセルはご遠慮下さい。



◆なるべく忠実に写真を写していますが、撮影環境や画面の色彩などによる若干の色味の違いはご了承下さい。



◆細かい色の相違や数センチの採寸相違なども御座いますので細かい方はお控えください。



最後までお読み頂きまして誠にありがとう御座います！！

お取引終了まで迅速かつ丁寧にできますよう頑張らせて頂きます(^^)



カラー...ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ マージナルグラマー

ロングコート

ウール

ブラウン

裏地キルティング

Mサイズ