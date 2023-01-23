『◾️TOMMY JEANS トミージーンズ ダウン フェザー ジャケット 黒 肉厚【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 13時 50分に出品され03月26日 13時 50分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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※ご購入前に商品説明、プロフィールをお読みください。











・カラー

ブラック





・素材

ダウン 70%

フェザー 30%



・サイズ

Mサイズ



着丈 約64cm

身幅 約58cm

肩幅 約51cm

袖丈 約55cm

素人採寸のため参考程度にお願い致します。





・コンディション



状態

【B】



【S】未使用品やデッドストック

【A】使用感が少なく状態が良好なUSED品

【B】細かな汚れ及び、やや使用感はあるが目立つ汚れやダメージ等なし

【C】やや使用感があり部分的に目立った汚れやダメージがある

【D】全体的に目立った使用感、ダメージがある





•全ての商品検品は行っておりますが、見落とし等もあり得ますので予めご理解下さい。



•写真の写り方で実際とはお色が違う場合もございます。



一般的な着用感の古着です。

内側サイズ表記ロゴにやや着色あります（写真9枚目）

袖口に薄く擦れあります。（写真10枚目）

胸に目立たない小さな傷あります。（写真11枚目）

古着をご理解頂ける方のみお願い致します。

念のため神経質な方はご遠慮下さい。

サイズ、イメージ違い、想像よりも汚れていたなどの返品は受けられないので必ず画像の確認をお願いします。







これまで

NIKE

adidas

リーボック

puma

newbalance

KENZO

givenchy

ラルフローレン

クージー

KAPPA

Columbia

United Tokyo

TOMMY HILFIGER

など多数出品しております！





ジャージ、スウェット、トレーナー、パーカー、セーター

ニット、ジャケット、ナイロンジャケット 、フリース、靴など他にもいろいろ出品しておりますのでお時間ある方はご覧くださいませ♪



古着好きの方は要チェック！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: トミージーンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ◾️TOMMY

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