『【美品】TATRAS PERUGIA ペルージャ ダウン Ｌ(純正ハンガー付)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月22日 08時 23分に出品され04月22日 08時 23分に終了予定です。即決価格は14,820円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タトラス TATRAS

モデル名 PERUGIA – ペルージャ

品番 MTA16A4349



購入場所 オンラインストア

購入価格 130,000円



状態

2017年に購入し数回着用しました。

その後クリーニングに出し自宅で保管しております。

大切に着ていましたので綺麗な状態かと思いますが、あくまでも中古ですのでご理解頂ける方のみお願い致します。



COLOR：ブラック

SIZE: 03(L)



肩幅 / 身幅 58 袖丈 / 前身頃 67 後身頃 67 ゆき 84



※素人採寸の為、多少の誤差があるかと思います



【素材】表地 ポリエステル100% 中綿 ダウン90%、フェザー10% 裏地 ポリエステル100% フード裏部分 アクリル89%、ポリエステル11% リブ 毛90%、ナイロン8%、ポリウレタン2% ファー ポーランドラクーン(タヌキ) ハトメ部分 合成皮革 一部 人工皮革



【仕様】開閉ファスナー&スナップボタン、内ポケット×1、ポケット×2、裏地キルティング、裏地総柄



カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードあり（取外し不可）

季節感···冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】TATRAS

PERUGIA

ペルージャ

ダウン

Ｌ(純正ハンガー付)