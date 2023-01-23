『XPPen Artist Pro 16 (Gen2) 液晶タブレット【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 14時 08分に出品され03月30日 14時 08分に終了予定です。即決価格は28,050円に設定されています。現在578件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品はXPPen Artist Pro 16 (Gen2)本体と3-in-1ケーブルです。

2024年2月に購入(購入時価格:73,130円)しましたが、使用しなくなったため、出品いたします。



商品内容

液晶ペンタブレット

3 in 1 USBケーブル

電源アダプター

クリーニングクロス

ワイヤレスショートカットリモート(左手デバイス)

X3 Pro スマートチップスタイラス

USB-C to USB-Cケーブル

USB-C to USB-Aケーブル

クイックガイド

ワイヤレスレシーバー

ペンケース(替え芯8本同梱)

延長コード

2本指グローブ



使用頻度は3回程度で、2本指グローブ、クリーニングクロスは未使用です。

保証に関しましては中古品となるため、受けられないことはご了承ください。



購入時の付属品はすべて同梱しております。ケーブルなどを同梱している小箱につきましては若干の痛みがございますことをご了承ください。



発送につきましては受け取り時のダンボールを使用させていただきます。



#XPPen

#液晶タブレット

#液タブ 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし