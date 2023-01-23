『XPPen Artist Pro 16 (Gen2) 液晶タブレット【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 14時 08分に出品され03月30日 14時 08分に終了予定です。即決価格は28,050円に設定されています。現在578件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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¥ 12025
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¥ 9906
落札価格28050円
578 入札履歴
終了
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