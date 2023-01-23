『Stone Island GARMENTDYE NYRON REPS DOWN【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 01時 00分に出品され03月31日 01時 00分に終了予定です。即決価格は37,050円に設定されています。現在831件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Stone Island ストーンアイランド ガーメントダイ フーディー ダウンジャケット 771540223 22AW



size:M



肩幅着丈身幅袖丈

49.071.0 60.066.0



ガーメントダイ加工を施したリサイクルナイロンで仕上げたダウンジャケット。

表裏面ともに樹脂コーティングを施すことで耐風性と耐水性を持たせました。

中綿にはクリーンな最高級ダウンを封入し、本格的な保温性はもちろん、軽さと快適さを兼ね備えた着心地に。

肩のナイロンテープやシガレットポケットなどのミリタリーディティールが無骨なアクセントをプラス。

洗練されたデザインと抜群の機能性で魅せる、ハイセンスな大人ダウン。



Detail

・ GARMENT DYED CRINKLE REPS R-NY

・ 771540223

・ Black(ブラック)

・ ダブルジップ

・ 内ポケット×1

・ フード・裾口にドローコードあり

・ 取り外し可能なロゴパッチ

・ 耐水加工



Material

・ 表地：ナイロン100%(ポリウレタン樹脂コーティング)

・ 第二布地：ナイロン100%

・ 裏地：ナイロン100%(ポリウレタン樹脂コーティング)

・ 中綿：ダウン80%, フェザー20%





定価:¥154,000



カラー···ブラック



素材(詰め物)···ダウン



2023年に店舗で購入したものです。冬に着用後、クリーニングし保管していました。

よろしくお願いいたします。





supreme c.p.company ACRONYM NIKE stone island ghost peace SHADOW PROJECT salomon arcteryx oakley and water brain dead palace 上杉柊平 keiju io kandy town ours rose jumadiba 着用 マッシモ・オスティ シャドウプロジェクト ゴーストピース アクロニウム



※他にもSTONE ISLAND、C.P COMPANYなどのアイテムを多数取り扱っております。是非ご覧ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Stone

Island

GARMENTDYE

NYRON

REPS

DOWN