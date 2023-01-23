『baren parker 再入荷 高級品です フィンランドから来週着【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 21時 58分に出品され03月25日 21時 58分に終了予定です。即決価格は49,920円に設定されています。現在786件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 フェールラーベンはモンクレールレベルです

安いと思います

しかもモンクレールより耐久性に優れています

気を使わず着たおすジャケットです

Amazon等のアウトレットや偽物にご注意







カラーは2枚目の写真タグがついた、ダークオリーブで1番人気です 入手困難です！

日本の冬に最適な保温性、これ以上だとあつすぎるかも。フードは保温性はもちろんゴージャスです

私も愛用しています。

なんと言っても生地はフェールラーベンの傑作、G1000で耐久性撥水性、抜群。ルックスも最高です

他のサイトで安く出す場合があります 検索してくださいませ



製品説明

みぞれの降る氷点下から雪の降る氷点下まで気温が変動する変わりやすい冬に適した、長くて丈夫なウィンターパーカーです。耐久性に優れた Supreme Microloft 中綿が暖かさを提供しますが、Barents Parka は最も暖かい冬用ジャケットよりも中綿が少ないため、気温が 0 度付近でも機能します。外側の生地は G-1000 Original で、G-1000 HeavyDuty で補強され、水の侵入を防ぐ Hydratic メンブレンが施されています。たっぷりとしたフードには取り外し可能な合成ファーの縁取りが付いており、降雪からさらに保護します。地図、電話、バスの定期券などを収納できる縦型の胸ポケットや、手袋や凍った手の両方を収納できる下部の蛇腹ポケットなど、多くのポケットが実用的な収納を提供します。隠しナポレオンポケットと2つの内ポケットもあります。裾にはドローコードがあり、保護フラップとプレスボタンが付いた長い双方向ジッパーが付いています。袖口はベルクロで調整可能です。クラシックなカットと丈夫な素材を備えた Barents パーカーは、濡れることを心配することなく、日常使用とアウトドアライフの両方に適しています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: フェールラーベン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ baren

parker

再入荷 高級品です フィンランドから来週着