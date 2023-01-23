『【ユナイテッドアローズ】希少サイズ✨ XXL ロングダウン 2way ファー着脱【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 10時 01分に出品され04月03日 10時 01分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在582件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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UNITED ARROWS green label relaxing

表側にステッチのないノーステッチデザインは、きれいめスタイルに◎



ネックにはファーをあしらい、カジュアルダウンした着こなしが楽しめるようデザインです。



またファーは取り外し可能なので、気分やスタイリングに合わせてアレンジが可能♪ シンプルなノーカラーダウンとしても着用いただけます。



マットな表情と軽い着心地が特徴のバックツイルピーチ素材。さらりとしたタッチながら撥水加工を施し、機能性も兼ね備えています。



状態も非常よくまだまだ長く使って頂けます。

お探しの方にぜひ。



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◆商品情報

・カラー：ブラック 黒

・サイズ：XXL(44)



着丈 ⇒約94㎝

袖丈 ⇒約54㎝

肩幅 ⇒約53㎝

身幅 ⇒約60㎝



◆商品タイプ

green label relaxing／グリーンレーベルリラクシング／大き目サイズ／XXL／サイズ44／ロングダウン／2way／ラクーンファー／ファー着脱OK／金ジップ／ノーステッチ／グリーンダウン／バックツイルピーチ生地





◆想定シーン

旅行／リゾート／デート／お出かけ／お散歩／女子会／入学式／卒業式／授業参観／PTA／結婚式／二次会／パーティー／FM





UNITED ARROWS ユナイテッドアローズ

超希少✨ XXL(44) ロングダウン 2way ラクーンファー



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✽美品を出品しておりますが、あくまで古着です。ご理解の上、ご購入ください。

✽記載している以外の撮影用小物は付属しません。





カラー...ブラック



素材(表地)...ポリエステル



素材(詰め物)...ダウン



素材(詰め物)...ダウン, フェザー



汚れ・破れ・臭いなど...なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: グリーンレーベルリラクシング

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【ユナイテッドアローズ】希少サイズ✨

XXL

ロングダウン

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ファー着脱