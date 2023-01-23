『☆新品未使用☆エルメス ツイリー レクレアポア Les Cles a Pois【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月16日 09時 45分に出品され04月16日 09時 45分に終了予定です。即決価格は11,550円に設定されています。現在963件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 お値下げ希望はコメントにてお願いいたします♪

一番先に売れてしまった大人気のオレンジカラーです♪



☆新品未使用品☆

エルメス

ツイリー

レクレアポア

Les Cles a Pois

グレナディン

オレンジ系

数年前海外免税店にて購入

2022年春夏コレクション

箱付き





紙タグは外してしまいましたが未使用品です。



ショップ袋、シールお付けいたします♪





クローゼット整理のためお譲りいたします。

神経質な方はご購入お控えください。







商品状態は主観によるものです。目立つダメージ等は出来る限り記載致しますが、細かな傷・汚れ・劣化等全てを記載することは難しい為、仕様に影響のない範囲での見落としや一般的な中古品のダメージはご了承ください。



画像はわかりやすくお伝え出来るよう撮影に努めますが、写りきれない細かなダメージ・色味の違いが出る場合がある事をご了承ください。



以前すり替えられた経緯あるためツイリー、スカーフの返品は承れません。





新品未使用品ですが宅内保管の中古品であったことをご了承の上ご購入ください。



写真と説明文を良くご覧の上ご不明な点はコメントにてよろしくお願いします(o^^o)



#エルメス

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#レディース

#ツイリー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ ☆新品未使用☆エルメス ツイリー レクレアポア Les Cles

a Pois