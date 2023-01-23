『極美品✨ タトラス 05 XL(LL) ネイビー ロングダウンジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 06時 28分に出品され03月30日 06時 28分に終了予定です。即決価格は22,264円に設定されています。現在309件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ○アイテム

TATRAS タトラス BABILA バビラ 05 XL(LL) 希少サイズ ネイビー 紺色 ロングダウンジャケット ダウンコート 大きいサイズ LTAT20A4693-D

フード取り外し可能



ロングタイプで光沢感のある生地が上品でラグジュアリーな魅力あふれるひと品。洗練されたシンプルなデザインなので、デイリーにおすすめのひと品。



希少サイズの05です！

ネットでもなかなか買えないレアアイテム✨️

お探しの方いかがでしょうか？？

極美品で未使用級に綺麗なお品です(*^^*)



参考定価 ￥115,000





○サイズ (単位cm)



05サイズ（XL相当）

肩幅：42

身幅：50

袖丈：64

着丈：87

※平置き実寸。素人採寸にご了承ください。





○状態

極美品





○カラー

ネイビー 紺色





○素材

表地:ナイロン100%

裏地:ナイロン100%

中綿:ダウン90% フェザー10%





○購入元

ブランドリユース店

(正規取扱AACD加盟店 / 鑑定済商品)





○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。その際はご連絡させていただきます。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



12612730850-775 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 極美品✨

タトラス

05

XL(LL)



ネイビー

ロングダウンジャケット