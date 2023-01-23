『ノースフェイス×モンキータイム マウンテンショートダウン S ネイビー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 01時 36分に出品され03月15日 01時 36分に終了予定です。即決価格は14,550円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2728045800



ノースフェイスとモンキータイムのコラボレーションにより生み出されたマウンテンショートダウンジャケットになります！



通常のマウンテンショートダウンと異なる点は以下の3点です♪



・マットな質感の生地

・袖にノースフェイスのロゴ刺繍

・ジップ、スナップボタンはダウンの色と同色



これらを施すことによりアウトドア寄りのルックから都会的で私服として活用しやすい仕様になりました♪



中綿には従来と変わらずパンパンにダウンが詰まっているため保温性は◎



フロントはジップ+スナップボタン、高さのある首元など防風性も完璧です！



ダウンはモコモコした見た目になるため着膨れしやすいアイテムですが、ダウンの縫い目を裏地に持ってきているためスッキリとした見た目でご着用いただけます♪







ブランド : ノースフェイス×モンキータイム



カラー : ネイビー



サイズ :S (肩幅44身幅54袖丈60着丈68)



状態:多少の使用感あり。フードにスレあり。



※ライティング、お使いのデバイスの環境により実際のカラーと若干の誤差が生じる可能性があります。



※ダメージなどは基本的に全て説明欄、写真で記載します。それ以外で気になる箇所がおありの方はお気軽にコメントよりどうぞ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス×モンキータイム マウンテンショートダウン S ネイビー