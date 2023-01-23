『【美品】新品価格18万円 ド厶アオム 肉厚羊革 高級リアルムートンジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 03時 17分に出品され03月29日 03時 17分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在397件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【美品】



新品価格 １８０,０００円



完売モデル 入手困難



DHOMME ドムアオム ブランド



肉厚羊革 リアルムートンジャケット



高級感のある ブラウンカラー





★サイズ M



肩幅５２、身幅５５、着丈７７



袖丈（肩上から）５６cm





★カラー



高級感のある合わせやすいブラウン





★デザイン



●柔らかさ、温かさを感じさせる



肉厚の羊革と羊毛の組合せの



防風防寒性抜群の



リアルムートンジャケットです！





●完売品、入手困難モデルです！





●デニム等との相性もよい



カラー、デザインなので



色々なカジュアルコーデが



楽しめます！





●クルミボタンで、ソフトな



印象に見えます！



⇒サイズが合えば、レディース用



にもバッチリです！



⇒女性へのプレゼントにも



ピッタリです！





★素材



表地 肉厚羊革



裏ボア 羊毛 リアルムートン





★メンズ、レディース どちらでも



着用できる、高級リアルムートン



ジャケットを



期間限定特価で！！！





★他のフリマアプリにも出品して

おります 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

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