『snidel ♡ ウールオーバージャケットコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 20時 47分に出品され03月03日 20時 47分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在735件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 1度着用しましたが、ほかのアウターを購入したため、出品します(；＿；)

自宅保管の為、神経質でない方のみお取引お願いいたします。

定価¥23,100 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ snidel

♡

ウールオーバージャケットコート