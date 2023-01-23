『akane あむう コート チェック【お歳暮】』はヤフオクでから04月28日 20時 28分に出品され04月28日 20時 28分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...グレー



有限会社あむうのakaneのコートです。

今シーズン買ったのですが、3度ほど着用後、やはり似合わないと確信した為に出品致します。

７枚目のような生地です。

汚れは見当たりませんが、生地の性質上少し毛玉のようになり、出来る限り取ってはおります。

まだ綺麗なうちにお譲りしたいと思いますが、飽くまで中古ですのでご理解頂ける方のみにお譲りしたいと思います。



20000円以上したと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ akane あむう コート チェック