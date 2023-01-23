『【US古着・即日発送】90s ペレペレ ダウンジャケット 迷彩 カモフラ 3XL【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 00時 04分に出品され03月21日 00時 04分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在645件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 古着男子！古着女子必見！！

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◇商品カテゴリ◇

#かえるのアウター

#かえるのスト系

#かえるの総柄

#かえるのビックサイズ



◇商品カテゴリ◇

ペレペレ pelle pelle

ダウンジャケット



◇カラー◇

ホワイト（白）

迷彩 カモフラ柄



◇商品説明◇

B系の人気ブランド！

希少な特大サイズです！



フードのファーが欠品で、

左袖に色褪せがある為、お安く出します！

気にならなければお買い得！





◇サイズ◇



表記:3XL



肩幅:68



身幅:76



着丈:85



◇発送◇



24時間以内を厳守しております。

基本ゆうパケットポストを利用しています。

希望がある場合は購入前にご相談ください。



◇返品／返金対応について◇



商品到着後、評価前にご連絡ください。

迅速に対応させていただきます。

安心してお買い物をお楽しみください。



◇お得な割引◇



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値引き後の購入は速やかにご購入ください。



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【US古着・即日発送】90s

ペレペレ ダウンジャケット 迷彩 カモフラ 3XL