『URBAN RESEARCH ロングコート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 04時 14分に出品され03月25日 04時 14分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズフリー



ウール90%



ナイロン10%



裏地→ポリエステル100%



着丈約103cm



身幅約63cm



裄丈約78cm



カラー→グレージュ



一度着用程度の美品



お譲り頂きましたが全体的に大きく、私には似合わなかったのですが、デザインがとても可愛くて気に入っていたので、タンスに仕舞い込んでいました。

それだけで満足していては勿体無いので、思い切って出品しました。



私は試着程度です。どなたか宜しくお願い致します。そして前持ち主様有難うございました。



☆お値下げ致しました☆ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アーバンリサーチ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ URBAN

RESEARCH

ロングコート