『☆新品未使用☆HERMESカレ90 ROBERT DALLET【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 15時 52分に出品され03月09日 15時 52分に終了予定です。即決価格は23,320円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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HERMES CARRE TWILL DANS L ATELIER DE ROBERT DALLET



エルメスのスカーフです。

2017年に正規店にて購入しました。

新品未使用です。

他にも沢山持っており、使う機会がなく保管しておりましたが、断捨離を機に出品します。

人気で希少なロベール・ダレのデザインになります。

保管の際についた折り皺が1箇所あります。



色 ：CENDRE/GRIS/SEPIA

サイズ：90cm×90cm

素材 ：シルク100％

付属品：BOX、リボン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

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DALLET