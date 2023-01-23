『タトラス 20AW Rライン モッズコート ダウンジャケット ARAGUAIA【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 14時 28分に出品され05月04日 14時 28分に終了予定です。即決価格は13,455円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■ブランド



TATRAS

タトラス





■状態



・袖先など若干白っぽくなっている部分はありますが、全体的に目立ったダメージはありません。



■サイズ(cm)



表記：02



肩幅：約43cm

身幅：約55cm

着丈：約80cm

袖丈：約58cm



■カラー



ブラック



■管理番号



A305 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ タトラス 20AW Rライン モッズコート ダウンジャケット ARAGUAIA