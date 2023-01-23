『ケープホーン ダウン レア商品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 19時 32分に出品され03月29日 19時 32分に終了予定です。即決価格は19,756円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 本物！未使用に近いです！去年購入しましたが、１回しか着ていないです！自宅保管。

汚れなしです！

私には白が似合わないので出品します！すごくきれいです！



ケープホーンのダウンジャケットはクリーンでエレガントな人気モデル、CASABLANCA。

カラー...ホワイト



素材(表地)...ナイロン



素材(表地)...ナイロン, ウール



素材(表地)...ナイロン, ウール, ポリエステル



素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ケープホーン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ケープホーン ダウン レア商品