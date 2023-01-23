『腕時計 スワロフスキー Crystalline Delight ウォッチ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 23時 11分に出品され03月31日 23時 11分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在402件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ詳細

FREE

その他(ケースサイズ)32mm ストラップ16.5cm





【カラー】 ホワイト





箱無しであれば1000円オフさせて頂きます。



購入証明書はお付けさせて頂きます。



使用は一度もしてませんが購入時からの細かい傷などはあります。

特別目立つ傷はありません。



クッションに傷があります。



一度人の手に渡っていますので

完璧など細かい事が気になる方はご遠慮ください。



以前こちらを購入してくださった方が元々傷などなかったのに傷をつけて返してきました。

お値段はだいぶ下げさせていただいてますので探していた方はぜひ(o^^o)



※箱に黒い点の汚れがございます。

お写真で確認お願いします。







即購入OK。







【公式サイトより】

エフォートレスな気品が漂うスワロフスキーのブレスレットタイプのウォッチは、スワロフスキーを代表するCrystallineの輝きが際立ちます。 おしゃれなダイアルとエレガントなステンレススチール製のケースのこのウォッチは、およそ1,000個のクリア・クリスタルを施し、まばゆい輝きを放ちます。ジュエリー感覚で身に着けられるステンレススチール製のブレスレットタイプで、ストラップには光沢のあるホワイトのエナメルを使ったミニマリストなデザインです。今シーズンのスタイルにぴったりマッチするウォッチはスイス製で、水深メートルまでの防水機能付きです。ウォッチバンドは調整可能で、どんな手首サイズの方にもフィットします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: スワロフスキー

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ 腕時計

スワロフスキー

Crystalline

Delight

ウォッチ