『IENA マンテコ ダブルフェイスロングコート ウール ベルト付き ノーカラー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 04時 57分に出品され04月01日 04時 57分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●アイテム●

IENA イエナ × MANTECO マンテコ

ダブルフェイスロングコート ベルト付き

ノーカラーコート ガウンコート ポケット付き

ベイクルーズ ルドーム







●定価●

58,300円







●サイズ●

38(M〜Lサイズ相当）



肩幅59cm

身幅68cm

袖丈49cm

総丈118cm



平置き実寸

素人採寸ですので誤差はお許しください。







●カラー●

ナチュラル ベージュ







●素材●

ウール 73%

ナイロン 27%







※マンテコのブランドタグの左下が解けていますので画像をご確認ください。







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以下公式サイト引用⬇️⬇️



ダブルフェイスのコートは生地を2枚重ね合わせて仕立てた手の込んだ贅沢なコート。

ハイブランドでも良く採用される贅沢で仕立ての良さが際立つコートです。

こちらは起毛立たせた生地を使用しているので生地の中に暖かい空気を含ませ、軽いのに風を通さず保温性に優れ真冬も過ごせるのも特徴。







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‪✿着用回数・使用回数は分かりかねます。ご了承ください。



‪✿雨などに濡れないように梱包させていただきますのでご安心ください。



‪✿当日か翌日に匿名配送させていただきます。



‪✿らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便に変更する場合がございます。



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‪✿すり替え防止のため、返品は御遠慮ください。







最後まで読んでくださりありがとうございました(^^)❁⃘気になること等ございましたらお気軽にコメントください(*^^*)



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: イエナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ IENA

マンテコ

ダブルフェイスロングコート

ウール

ベルト付き

ノーカラー