『Bro tweed hard CT グレー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月24日 16時 51分に出品され04月24日 16時 51分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ミューズドゥーズィエムクラスで人気のハーフコートです。



●購入時期：2021年11月

●購入場所：ドゥーズィエムクラス

●サイズ：写真6枚目ご参照

●お色：グレー

●素材：ウール96%他

●状態：2シーズン着用し、毎シーズンクリーニング＋クリーニング店で保管しておりました。

●デザイン：裏地付き



☆らくらくメルカリ便又はゆうゆうメルカリ便での発送になります(梱包サイズにより変更させて頂きます)。ご了承願います。

☆素人判断のため見落とし等あるかもしれません。

☆細かな点はご了承願います。神経質になられない方にご購入頂ければと存じます。よろしくお願い申し上げます。



カラー···グレー



着丈···ミドル



季節感···秋



季節感···秋,冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ドゥーズィエムクラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Bro

tweed

hard

CT

グレー