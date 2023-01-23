『美品✨YOKO CHAN パール ノーカラーコート 36 ブラック ウール【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 10時 03分に出品され03月04日 10時 03分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ❈アイテム

ヨーコチャン

定番人気のパール装飾のノーカラーコート✨



様々なシーンで活躍するブラックのノーカラーコートは1枚は持っておきたいアイテムです＊



シンプルながら差をつけたい方におすすめのコートです✨





❈サイズ

サイズ 36（S相当）

肩幅 38cm

身幅 44cm

袖丈 55cm

着丈 85cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



❈状態

目立った傷や汚れなし

全体的に美品でまだまだご着用いただけます✨



❈カラー

黒 ブラック



❈素材

ウール



❈配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



⚠素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください



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ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ヨーコチャン カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品✨YOKO

CHAN

パール

ノーカラーコート

36

ブラック

ウール