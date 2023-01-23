『美品✨YOKO CHAN パール ノーカラーコート 36 ブラック ウール【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 10時 03分に出品され03月04日 10時 03分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|S
|ブランド:
|ヨーコチャン
|カラー:
|ブラック系
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落札価格13650円
295 入札履歴
終了
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