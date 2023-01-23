『【着用2回♡極美品】伊太利屋 シャネルのようなウールショートコート♡ジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 02時 56分に出品され03月09日 02時 56分に終了予定です。即決価格は22,402円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 母が帝国ホテルの伊太利屋で購入いたしました、アルパカ混のウールのショートコートになります。



まるでCHANELのジャケットのようなお品でとても素敵な1着です。



母も非常に気に入っているので少し悩んでいましたが、クローゼット整理のために出品いたします。



何着かまとめて買ったため曖昧ですが、確か12万円ほどだったかと記憶しているそうです。



サイズは9号になります。



素人の採寸ですが、平置きで

着丈 約61cm

身幅 約44cm



アルパカが52%混ざったウールになっており、少しポコポコした生地感が可愛いです。（写真10）



形、ステッチ、裏側の裾についたチェーンなど、CHANELのタグがついていたらシャネルだと思って疑わないほどです。つまり、とても可愛いです。

自分世代には伊太利屋のお洋服はまだまだ早いかなと思って着ることはありませんでしたが、こちらはまるでCHANELなのでこちらなら着たいと思えます。



やはり裏地は伊太利屋らしくしっかり豹柄になっています。（写真9）



大きいステッチとボタンが、シンプルで王道なジャケットのポイントになっています。（写真6.7）ボタンには伊太利屋らしいストーンが施されています。



CHANELのジャケットやコートを持っている方ならご存知かと思いますが、裾にCHANELと全く同じように同じサイズのチェーンが付いています。（写真11.12）

脱いだ時にもとても華やかですね。



着用は2回ほどだそうです。裏地も含め、目立つダメージは一切ございませんでした。

素人目ですが、着用感はほとんどなく、かなり美品かと思います。



伊太利屋好きな方、CHANEL好きな方にもおすすめです。

可愛いので伊太利屋世代ではない若い方でも全く違和感なくご着用いただけます。



母が伊太利屋好きなので、他にもほぼ未使用品や一度か二度着用の美品を多数出品しております。宜しければそちらもご覧くださいませ。



中古品になりますので、ご理解ある方にご検討いただけたらと思います。



どうぞよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: イタリヤ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【着用2回♡極美品】伊太利屋 シャネルのようなウールショートコート♡ジャケット