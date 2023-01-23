『希少 CASIO SKI WATCH SKX-1110 カシオ スキー 腕時計【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 08時 53分に出品され03月05日 08時 53分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 希少 CASIO SKI WATCH SKX-1110 カシオ スキー ウォッチ 腕時計 稼動品









以前正規店にて購入しましたが

もう使用しませんでしたので出品します！





本体のみ！

その他付属品ございません。



稼動品です！



全体的にまだまだ綺麗なお品ですが

あくまで中古品のため、

多少の使用感あるかもしれません。



あらかじめ画像にてよくご確認後、

神経質な方はご購入をお控えください。







即購入OK

お値下げ不可



よろしくお願いいたしますm(_ _)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: カシオ

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ 希少

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SKI

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SKX-1110

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腕時計