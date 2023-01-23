『サクラ様専用 液タブ GAOMON PD2200 21.5インチ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 17時 47分に出品され03月14日 17時 47分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 付属品(購入時のまま)

ペン ペン立て コード一式 グローブ 元箱



2ヶ月ほどに新品にて購入

試し書で一度使用しましたが、自分には合わなかったため

元々の付属品全て付いてます。手袋未使用。

おまけで追加付属品も付けております。



GAOMON 液タブPD2200 21.5インチ 92%NTSC IPSフルラミネーションディスプレイ 傾き検知8192レベル筆圧充電不要ペン イラスト デザイン お絵描き 液晶ペンタブレット スタンド付きモニター Windows&macOS対応 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ 商品の状態: 未使用に近い