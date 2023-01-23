『Christian Dior ストール／ショール【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 06時 14分に出品され03月18日 06時 14分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在237件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ネイビー 紺 ロゴ刺繍あり

同系色での総柄なので、目立ちすぎない高級感が好きな方は多いと思います

角度によって紫がかって見えるので、撮影が難しく、すみません

しっかりしてすてきな生地です

さすがディオール



1枚目はほぼ4つ折りの状態なので、全体の寸法はだいたい140cm四方くらいだと思います







保存状態は一般家庭の押し入れレベルです



ニオイやひどい汚れはありませんが、

経年劣化にご理解いただける方のみでお願いします



クリーニングやアイロン等していません

このままの状態で簡易包装の予定です

特別なご要望がある方は、購入前にコメントでご相談ください。





#実家整理 #断捨離 #引越し

しばらく（1週間？）して売れなければ、ブックオフにまとめて持ち込む予定です



まとめ売りは大歓迎です！

（↑送料分の値引きが可能です！） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ Christian

Dior

ストール／ショール