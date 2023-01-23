『正絹 泥染 本場大島紬【柳 純郎】【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 08時 03分に出品され03月29日 08時 03分に終了予定です。即決価格は40,480円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 泥染 本場奄美大島 柳純郎 作



繊細に織り上げ表されたグラデーションはスッとした縦のラインがとても美しく映る素敵な本場奄美大島紬です。

泥染めのしっとり柔らかな風合い軽い着心地のとても贅沢な一枚です。帯や小物を変えて秋冬春の装いを楽しめます。カタス式7マルキです。



※色目は画像1.2.3番目が近いです。



裄67cm(縫込み：肩2.5cm・袖4cm）

袖丈49cm(縫込み：4cm）

身丈肩から 163cm(縫込み：前 12cm・後12cm）

前巾 26.5cm

後巾 31.5cm



#たんぽぽ本場大島紬

#たんぽぽ紬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 正絹

泥染

本場大島紬【柳

純郎】