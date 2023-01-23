『正絹 泥染 本場大島紬【柳 純郎】【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 08時 03分に出品され03月29日 08時 03分に終了予定です。即決価格は40,480円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
訪問着 フルセット 正絹 付け下げ 着物 鳥 唐草 紗綾形地紋 D1-1
¥ 12077
【着物と帯 時流】F24210s◇正絹 袋帯◇振袖にも カトレア 美品 六通
¥ 7644
F21.5 ご専用 3点セット
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アンティーク 美品 仕付け糸付 “シック＆多彩な縦縞” 着物 し-50
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振袖7点セット《暈し染め・金彩洋花文様》
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浴衣の小物まとめ売り
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着物リメイク レディース ジャンパースカート
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【着物と帯 時流】I24108◇正絹 色無地◇百貫達雄 一つ紋 未使用品 薄柿色
¥ 10350
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¥ 12025
[新品、未使用] 高級 正絹 唐織 六通 袋帯 華文 花文
¥ 30138
日本風呂敷 hurosiki japan和柄ハンカチ スカーフ kyoto京都
¥ 4400000
【着物と帯 時流】F24638◇正絹 袋帯◇長尺 華文 孔雀 緑
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m183＊正絹 袷 雪輪模様 手縫い仕立て 結城紬
¥ 10400
【着物と帯 時流】F295◆正絹 丸帯◆刺繍 献上柄
¥ 7644
【着物と帯 時流】N168◆正絹 九寸名古屋帯◆刺繍 長尺 未使用品
¥ 10270
訪問着フルセット 着物 正絹 ピンク 花 扇 波 Ｇ11
¥ 10740
【匿名配送メルカリ便・送料込】洗える単衣 幾何学柄 花柄 シックなネイビー
¥ 5399999
落札価格40480円
220 入札履歴
終了
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