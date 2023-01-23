『NANGA×DOORS別注 オーロラダウン アーバンリサーチ Mサイズ ネイビー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 07時 02分に出品され04月16日 07時 02分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 只今外出中のため、写真は帰宅次第アップします！

→写真アップ済み

確認したい箇所がありましたら、コメント下さい。

合わせてアップします！



新品未使用タグ付きです♪

高校生の子供に買いましたが、サイズが合わず…

是非購入いただきたいです汗



NANGA EXCLUSIVE COLLECTION

型番 DR07-17H701



▼商品名

NANGA×DOORS アーバンリサーチ 別注モデル オーロラジャケット ダウンジャケット



▼定価

33000円



▼サイズ

平置きサイズ

着丈68cm

身幅60cm

袖丈63cm

肩幅50cm

素人採寸のため、多少の誤差がございます。ご了承下さい。



ナイロン100％

中綿

ダウン80％

フェザー20％



▼カラー

ネイビー



汚れ・破れ・臭いなど···なし



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NANGA×DOORS別注 オーロラダウン アーバンリサーチ Mサイズ ネイビー