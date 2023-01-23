『COACH ミニショルダー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 04時 57分に出品され03月13日 04時 57分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在526件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COACH(コーチ)

シグネチャージャガード×ホワイトレザーのミニショルダー 飾りスカーフ付きです！

お出かけバッグなどにいかがでしょうか(。・ｘ・)



◆定番のジャガードにホワイトレザーのミニショルダーです。

◆肩掛け可能で、長さ調節もできます。

★保存用の袋残ってます、また別でミニボストンも出品しております。

★使用時には気になりませんが、傷あります。※５枚目写真



ご質問があれば、気軽にコメントください♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ COACH

ミニショルダー