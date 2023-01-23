『［ハンドメイド二折財布］本革手縫仕上げ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月07日 13時 14分に出品され04月07日 13時 14分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 自身で運営しているブランドMYLPの試作を兼ねた一点モノです。



カード6枚分のホルダーとその背面にマルチポケットを備えています。

コインポケットをなくす事でかさばらず、変形も起こりにくい長く使えるアイテムです。



素材は細部に至るまで全て革のみを使用し、縫製も手縫仕上げ。エイジングを120％楽しみながら耐久性も備えており、機能的でありながら上質な雰囲気を味わえます。



正規価格は、30,000〜40,000です。

男性に人気のモデルですので、お早めにどうぞ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ ［ハンドメイド二折財布］本革手縫仕上げ