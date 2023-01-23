『✨極美品✨【ジョンストンズオブエルガン】大判ストール カシミヤ100% チェック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 15時 07分に出品され03月17日 15時 07分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】 ジョンストンズオブエルガン



【アイテム】 大判ストール 羽織り チェック

グリーン レッド ブルー



【サイズ】 よこ 約188cm

たて 約73cm



※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください



【素材】 カシミヤ カシミア 100%



【購入元】 大手リユースショップ



【その他】



保管場所にペットはいません。非喫煙者です。





★素人の検品の為、見落とし等ご了承下さい。







カラー···グリーン



柄・デザイン···チェック



素材···カシミヤ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジョンストンズオブエルガン

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ ✨極美品✨【ジョンストンズオブエルガン】大判ストール カシミヤ100%

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