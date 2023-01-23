『✨極美品✨ スタジオニコルソン オーバーサイズ トレンチコート ベージュ M【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 23時 55分に出品され03月31日 23時 55分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在939件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■アイテム

studio nicholson ロングコート ダブル ベルト ユニセックス



オーバーサイズの作りになっています。メンズL〜XL着用の方でも着用可能です。サイズの詳細は下記に記載しています。



■仕様

素材： ウール ポリエステル コットン

カラー： ハニーベージュ

サイズ： 1

肩幅47cm

身幅53cm

袖丈70cm

着丈114cm

※平置き実寸



■購入元

大手ブランド買取店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

鑑定済商品です。



■状態

目立つような傷もなく良い状態です。中古品である旨ご理解頂ける方にご購入頂けると幸いに存じます。



■配送

防水袋に包んだ後、リサイクル段ボールまたはショッパーに入れて発送致します。

概ね2～3日で発送予定です。仕事で遅れる場合がございますのでご了承ください。



0103-24-17 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: スタジオニコルソン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ✨極美品✨

スタジオニコルソン

オーバーサイズ



トレンチコート

ベージュ

M