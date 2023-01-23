『BRUNOブルーノ加湿器 アロマ ハイブリッド超音波式ブラックBOE062-BK【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 16時 51分に出品され03月29日 16時 51分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 株主優待でもらいました。

段ボールに入っている状態で完全未開封、未使用です。そのまま発送いたします。



定価17,600円



ブランド BRUNO 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用