『ワークマン 値下げ不可 イージスフュージョンダウンジャケット イエローM【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 09時 57分に出品され03月05日 09時 57分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#イージスフュージョンダウンジャケット

商品番号HDR290

管理番号68345

ワークマン 新品タグ付き

値下げ不可





わたしのshopの中でMサイズまとめました

下記ハッシュタグから入ってみてください＾＾

#beestyle商品Mサイズ







イージスダウン、今年も登場! ワークマンが誇る独自開発の「フュージョンダウン」「ブラックアルミ」、冬の2大高機能を搭載!



明るいニュアンスカラーも追加! 機能性のこだわりは継続!



●開発協力アンバサダー●

・山田耕史さん(ファッションアナリスト)



●新色●

グレージュ、オレンジイエロー、ピスタチオ



●商品の特徴●

ワークやアウトドアに由来する機能!

・アンバサダー山田耕史さんの意見を反映したバックポケット!



とにかく暖かい!

・裏地は保温性の高いブラックアルミを採用!

・中わた入りでより暖かい!



立ち襟のポイント!

・首元が暖かい起毛トリコット素材の立ち襟は、フードを綺麗に見せる役目も!



あると便利!

・小物の収納に便利な大容量の内ポケット

・袖は、面ファスナー付きで調整可能



DIARETEX®使用!

・ポケット袋布にリサイクル素材を採用



三菱商事ファッション(株)が開発したDiALiGHT®(グレージュ、オレンジイエロー、ピスタチオ、ブラック、オリーブ)

・耐水圧20,000mmを誇りダウンの弱点でもある雨を克服

・ムレを軽減する透湿度(表地)5,000g／m2／24h



三菱商事ファッション(株)が開発したDiALiGHT®(デニムブルー)

・生地に染み込もうとする力を抑える耐水圧15,000mm

・ムレを軽減する透湿度(表地)15,000g／m2／24h



6800 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ワークマン 値下げ不可 イージスフュージョンダウンジャケット イエローM