『80年代 ビンテージ ORANGE GAL サーフィン スキー ジャンバー L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 21時 12分に出品され03月15日 21時 12分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在933件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 希少・ビンテージ！！



８０年代～９０年代頃の『 ORANGE GAL SURF & SKI 』のジャンバーです。



※写真の写り方によって、実際の色と違う場合がありますので、ご了承ください。



■サイズ：Ｌ。



平置きで、着丈７７ｃｍ・身幅６８ｃｍ・肩幅５５ｃｍ・袖丈５７ｃｍくらいになります(素人寸法になりますので、多少の誤差ありますので、ご了承下さいませ)。



中古になりますので、多少の汚れや擦れ傷など気になる、神経質の方は、ご遠慮下さいませ。



気に入った方いかがでしょうか？ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 80年代

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ORANGE

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