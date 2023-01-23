『新品 HERMESエルメス シルクバンダナ《アニマル・バンダナ》【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 18時 05分に出品され04月27日 18時 05分に終了予定です。即決価格は19,320円に設定されています。現在585件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品•未使用 《アニマル・バンダナ》



首に巻いたり、髪の毛を束ねたり…。様々な使い方で、自分らしい表現を楽しむことができるシルクバンダナ。シンプルでありながら、モダンなアクセントに！



・素材: シルク100%

・フランス製

・デザイナー :河原シンスケ

・サイズ：55×55 cm | このバンダナは手作業で縁かがりを施しているため、サイズには個体差が生じます。



2024年都内正規店で購入

付属品: 箱、リボン、カード、オレンジ袋





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#バンダナ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

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HERMESエルメス

シルクバンダナ《アニマル・バンダナ》