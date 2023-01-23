『【新品】ANAYI・黒切り替えレースワンピース・Ｓサイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 19時 05分に出品され03月12日 19時 05分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 引越しに伴う断捨離中です。

複数同時購入の場合は、値引きしますので、コメントにてご相談ください。

※撮影のために試着しました。



新品ANAYI黒下がレース切り替えワンピース

⚫︎購入‥某百貨店・直営店

約8.5万円程

⚫︎サイズ‥Ｓサイズ

⚫︎デザイン‥上部はタックがあるので胸元がキレイにみせてくれ少し上のウエストのところでサテンリボンで切り替えになっていて下はレースになっているので足長に見えます。

⚫︎生地‥シワにならず真っ黒のレースの裏側には黒のサテン生地が付いています。



すそが広がっていないので上品で年齢問わず着られます。ノースリーブですがジャケットやストールを付けると年中着用できます。



結婚式のお呼ばれやこれからの季節クリスマス・食事後・参観日など活用しやすくて上品な服です。



新品ですが自宅保管していたので気にされる方はご遠慮ください。



他にもANAYIの品を出品していますのでご覧ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: アナイ

カテゴリ ファッション

レディース

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