『【新品】ロエベ マフラー アナグラム モヘア スカーフ ブローチ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 12時 34分に出品され03月16日 12時 34分に終了予定です。即決価格は25,350円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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✴︎ ロエベ マフラー アナグラム モヘア スカーフ ブローチ



✴︎ モヘア製 ワンカラー オーバーサイズスカーフ



✴︎ アナグラムのエンボス加工を施したレザーパッチをあしらい、

同系色のアナグラムロゴ ブローチが付属



✴︎新品タグつきですが、自宅保管の為、気にされる方はご遠慮ください



✴︎サイズ

(置き寸法、多少の誤差はすみません)

全長→約192㎝

幅→約22㎝





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個人的主観で状態のよいものを出品していますがあくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。



できるだけコンパクトにして発送します。

お洋服やバッグなど、たたみじわがつく場合がありますのでご了承下さい。



なるべく早い発送を心がけております！



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カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロエベ

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