『【新品確実正規品】MLVINCE LIMONTA ダウンジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 16時 35分に出品され04月13日 16時 35分に終了予定です。即決価格は29,070円に設定されています。現在473件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 mlvinceの毎年即完している大人気ダウンジャケットです。

サイズもLサイズで1番人気のサイズです。

自宅で試着したのみで、新品です。



MLVINCEのLIMONTA DOWN JACKET になります。

PRADA等のハイブランドにも使われるリモンタナイロンを採用し、上記のブランドで同じスペックなら数十万円は下らないお値段以上のクオリティです！



サイズ: SIZE : L

[BODY LENGTH / 着丈] : 69.0cm

[CHEST MEASUREMENT / 身幅] : 75.0cm

[SLEEVE LENGTH / 袖丈] : 63.0cm



カラー:ブラック



状態:届いたその日に室内で試着したのみなのでお店にある状態と同等です。

新品同様



多少お安く設定しています！



イタリア製のリモンタ社が誇る生地を全面に使用したダウンジャケットになります。

750フィルパワーのフェザーダウンを使用し、軽量かつ、防水性、防風性、透湿性に優れたハイスペックなダウンジャケットです。

深くて首を覆う高さの襟とフード、身幅の広いオーバーサイズシルエットで、裾のドローコードにてシルエットの調整が可能。

もう一つの特徴でもありマグネット式開閉で、埋め込まれたマグネットによりジップを使うことなく瞬時に開閉が可能です。

袖にはロゴ刺繍、背面にはキルティングにMLVINCEロゴが隠されています。



ORIGINAL BODY

DOWN-FILLED

MAGNET CLOSURE

DRAWSTRINGS AT HEM

MLVINCE LOGO QUILTED AT BACK



COLOR : OLIVE

BODY : POLYESTER 100%

LINING : NYLON 100%

FILL : DOWN 90％ FEATHER 10%



メルビンス

メルヴィンス

MLVINCE





素材(詰め物)···ダウン,フェザー



カラー···ブラック



種類···ダウンジャケット(ショート/ミドル丈) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品確実正規品】MLVINCE

LIMONTA

ダウンジャケット