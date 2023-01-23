『【新品未使用】ナノユニバース 撥水加工 フードロングダウンコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 11時 42分に出品され03月12日 11時 42分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在901件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用タグ付き

形もデザインも素敵ですが、

若干サイズが合わなかったので、出品します。



今季デザインです。



〜以下サイトより〜



【2024 AW】

高品質なダウン「ALLIEDDOWN」を使用した、軽量で暖かなロング丈のダウンコート。見た目以上に軽く、表面には撥水加工を施しているので、デイリーに着回したい一着です。



■デザイン

・高品質なダウン「ALLIEDDOWN」を使用したロングダウンが今年も登場

・昨年ご好評の型の仕様や細かいサイズ感を変更したデザイン

・スッキリとした上品な印象のシルエット

・フードを取り外してスタンドカラーとしてアレンジも可能

・オフィスから休日スタイルまでON/OFFで活躍



■素材

・軽量性・耐久性・撥水性を併せ持つ高品質なダウン

・撥水加工あり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ナノユニバース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【新品未使用】ナノユニバース 撥水加工

フードロングダウンコート